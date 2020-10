Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nordstadt - Einbruch in Privatwohnung

Pforzheim (ots)

Mehr als 10.000EUR war die Beute von den Unbekannten, nach einem Einbruch in eine Privatwohnung in der Nordstadt. Am frühen Samstagabend, zwischen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Privatwohnung im Henri-Arnaud-Weg. Über eine Terrassentüre gelangten sie in das Innere der Wohnung und erbeuteten Diebesgut im Wert von mehr als 10.000EUR.

Zeugen, sowie Hinweisgeber, die zur genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter 07231/ 186-4444, in Verbindung zu setzen.

