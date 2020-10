Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Pkw aufgebrochen - Handtasche entwendet

Ispringen (ots)

Eine Fahrzeugführerin hatte am Sonntagnachmittag ihr Fahrzeug auf einem Waldparkplatz an der Landesstraße 621 abgestellt, als ein Unbekannter die Scheibe an ihrem Fahrzeug beschädigte und aus dem Inneren eine Handtasche samt Inhalt entwendete. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Am Pkw wurde in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:20 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug die vordere Beifahrerscheibe aufgehebelt. So gelangten die Unbekannten an die im Fußraum abgestellte Handtasche. In der Tasche befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch zwei Mobiltelefone.

