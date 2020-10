Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unter Alkohol Unfall verursacht

Remchingen (ots)

Seinen Führerschein abgeben musste am frühen Sonntagmorgen ein 22-jähriger Autofahrer der unter Alkohol mit einer Verkehrsinsel kollidierte. Der Mercedes-Fahrer befuhr gegen 04.45 Uhr die Königsbacher Straße in Wilferdingen und verlor an der Kreuzung zur Benzstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal auf eine dort befindliche Mittelinsel. Sowohl sein Fahrzeug als auch die Mittelinsel mit Verkehrszeichen wurden stark beschädigt, so dass ein Unfallschaden von mehreren tausend Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim unverletzt gebliebenen Fahrer starken Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab über 2,2 Promille, weshalb der 22-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde.

