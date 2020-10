Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Pkw-Lenkerin missachtet Vorfahrt - Motorradfahrer und Sozia werden schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

Am Sonntagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 462 ein 25 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich und seine 35-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Die Unfallverursacherin trug leichte Verletzungen davon.

Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 58 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, gegen 18:20 Uhr die Bundesstraße im Bereich Baiersbronn-Huzenbach in Richtung Baiersbronn-Röt. Auf Höhe der Einmündung auf die Landesstraße 350, "Besenfelder Steige", ordnete sie sich auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger ein. Sie bog in der Folge nach links ab, ohne auf den Vorrang des entgegenkommenden Verkehrs zu achten. Aufgrunddessen kam es zur folgenschweren Kollision des Mercedes mit Honda des 25 Jahre alten Motorradfahrers. Da der Zusammenstoß nach bisherigem Stand nahezu frontal erfolgte, wurden der Motorradfahrer und Sozia über das Fahrzeug geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die verletzten Frauen in ein Krankenhaus, der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle war die Feuerwehr Huzenbach unterstützend im Einsatz. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 30.000 Euro geschätzt, der am Motorrad auf 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

