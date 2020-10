Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand an einem Balkon

Pforzheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr Möbel und Gegenstände auf einem Balkon in der Altstädter Straße in Brand. Zur Löschung des Feuers musste die Wohnung geöffnet werden.

Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst, war das Polizeirevier Pforzheim-Nord mit zwei Streifenwagen im Einsatz.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell