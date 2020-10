Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall an Kreuzung - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Noch ungeklärt ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag an der Kreuzung Hachelallee/Wilhlem-Becker-Straße ereignete. An der Kreuzung kam es zwischen einem VW Passat und einem Fiat Ducat gegen 17:20 Uhr zu einem Zusammenstoß. Den Unfallverlauf schildern beide Fahrzeugführer jedoch völlig konträr. Der 46-jährige VW Fahrer hat gegenüber der Polizei angegeben, dass ein vor ihm befindlicher Bus in die Kreuzung bei "Grünlicht" der Zusatzampel nach rechts in die Wilhelm-Becker-Straße einbog. Er wartete bis seine für ihn geltende Ampel auf "grün" schaltete und fuhr dann ebenfalls in die Kreuzung ein. In diesem Augenblick fuhr das Fahrzeug hinter ihm auf sein Fahrzeug auf. Der 40 Jahre alte Fiat Fahrer schilderte hingegen, dass der VW Fahrer beim Umschalten der Ampel auf "grün" anfuhr um anschließend ohne ersichtlichen Grund abzubremsen. Aufgrund regennasser Fahrbahn fuhr der Fiat Fahrer auf das Heck des Passat auf.

Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von je etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten sich telefonisch mit dem Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, unter 07231 186 3111 zu melden.

