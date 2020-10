Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pkw-Fahrer (Blitz PF von 17.15h)

Maulbronn / Mühlacker (ots)

1 schwer-, 1 leichtverletzter und ein Schaden von ca. 40.000 Euro; dies ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich um 16.40h auf der L 1134 zwischen Maulbronn-Zaisersweiher und Mühlacker-Lienzingen ereignet hat.

Ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer war in Richtung Lienzingen unterwegs, als er an der Gemarkungsgrenze in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, übersteuerte und quer in den Gegenverkehr geriet. Das entgegenkommende Fahrzeug, ein Porsche, wurde von einem 59-jährigen geführt, der noch versuchte dem Peugeot auszuweichen. Der Porsche erfasste schließlich den Peugeot auf der Beifahrerseite.

Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, zwei RTW und die Feuerwehr aus Zaisersweiher wurden zum Einsatzort entsandt. Die Fahrbahn war währdend der Unfallaufnahme gesperrt

Rainer Hesse, Führungs- und Lagezentrum

