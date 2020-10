Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Pforzheim (ots)

Am Mittwoch fuhr ein Ford-Fahrer in Pforzheim rückwärts und beschädigte ein parkendes Fahrzeug.

Der 28-Jährige Fahrzeugführer beschädigte, gegen 18:30 Uhr, in der Pfälzerstraße beim Ausparken mit seiner Anhängekupplung einen parkenden VW an dessen Front. Ein Alkoholtest beim Pkw-Lenker ergab einen Wert von rund 0,4 Promille. Am VW entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

