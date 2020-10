Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Friolzheim - Unfall durch Sekundenschlaf auf der Autobahn

Friolzheim (ots)

Mit bisherigem Stand der Ermittlungen schlief eine Audi-Fahrerin auf der Autobahn A8 am Steuer ein und fuhr auf einen vor ihr fahrenden Transporter auf.

Die 46-jährige Fahrzeugführerin befuhr am Donnerstag, gegen 01:20 Uhr, den rechten Fahrstreifen der A8 auf Höhe Friolzheim in Fahrtrichtung Stuttgart. Offensichtlich kollidierte sie aufgrund ihres Sekundenschlafs mit dem vor ihr fahrenden Fahrzeug eines 44-Jährigen. Aufgrund des Aufpralls lenkte sie nach links und touchierte die Mittelleitplanke, woraufhin sie sich einmal um ihre Achse drehte und auf dem linken Fahrstreifen stehen blieb.

Beide Beteiligten wurden am Unfallort leichtverletzt vom Rettungsdienst versorgt. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro und am Transporter entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Die Pkw-Lenkerin muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten und mit dem Verlust ihres Führerscheins rechnen.

