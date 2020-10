Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Unterreichenbach - Nach Unfall im Begegnungsverkehr abgehauen

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagmittag gegen 15:00 Uhr auf der Kreisstraße 4556. Ein 19-jähriger Renault Fahrer befuhr die Kreisstraße 4556, als ihm in einer scharfen Linkskurve weißer Transporter, Marke Iveco, entgegenkam. Dieses Fahrzeug benutzte zum Teil die Fahrspur des Renault Fahrers, weshalb dieser nach rechts ausweichen und dabei die Leitplanke touchierte. Auch zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu einem Kontakt. Trotz der Kollision setzte der entgegenkommenden seine Fahrt fort. Bei dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Von dem flüchtenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass das Kennzeichen das Kürzel CW für den Zulassungsbezirk Calw trägt.

Der Verkehrsdienst Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186 3111, in Verbindung.

