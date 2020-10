Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - In Lagerraum eingedrungen aber nichts gestohlen

Pforzheim (ots)

Unbekannte durchwühlten in einem Wohn-/ Geschäftshaus in der Innenstadt einen Lagerraum. Entwendet wurde jedoch nichts.

Nach derzeitigem Sachstand manipulierten die Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 13.10.2020, 16:00 Uhr, und 15.10.2020, 12:30 Uhr am Schloss eines Lagerraums und gelangten so ins Innere. Unter anderem wurden Müllsäcke durchwühlt, augenscheinlich aber nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden an der Tür von rund 100 Euro.

