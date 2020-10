Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Verkehrspolizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Bilfingen

Enzkreis (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagmittag in der Benzstraße, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim um Hinweise zu einem geflüchteten Unfallverursacher.

Wie die bisherigen Feststellungen ergaben, beschädigte gegen 12:45 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren zwei an der Einmündung zur Dieselstraße, geparkte Fahrzeuge. Bei dem Unfallverursachenden Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen LKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, obwohl er an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro verursacht hatte.

Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Führer/-in nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 / 186 3111 entgegen.

