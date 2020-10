Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Spinde in Umkleide aufgebrochen

Dornstetten (ots)

In einem Firmengebäude in Dornstetten wurden mehrere Spinde einer Umkleide von unbekannten Tätern aufgebrochen.

Die Spinde wurden am Donnerstag, 12.10.2020, in der Zeit von 05:00 bis 20:00 Uhr, in der Männerumkleide der in der Straße "Im Eichwald" gelegenen Firma gewaltsam geöffnet. Mit bisherigem Stand der Ermittlungen stahlen die Diebe elektronische Geräte sowie Bargeld im Gesamtwert von rund 1.000 Euro.

