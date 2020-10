Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Betrunkene Autofahrer durch Polizeistreifen gestoppt

Pforzheim/Remchingen (ots)

In Pforzheim und in Remchingen kontrollierten Polizisten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Rahmen der Streife zwei betrunkene Pkw-Lenker im Straßenverkehr.

In Pforzheim fiel den Beamten am Donnerstag, gegen 23:00 Uhr, ein 22-jähriger VW-Fahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Alkoholvortest einen Wert von 0,74 Promille an.

In Remchingen kontrollierten die Polizisten am Freitag, gegen 01:30 Uhr, auf der Königsbacher Straße das Fahrzeug eines 38-jährigen Ford-Fahrers. Bei der Kontrolle nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,14 Promille.

Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und Blutproben entnommen. Sie müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten und mit dem Verlust ihres Führerscheins rechnen.

