POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Am Donnerstagnachmittag schnitt eine 30-Jährige auf der Landesstraße 1173 das Fahrzeug eines 23-Jährigen, so dass es zur Kollision kam. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin zum Unfallzeitpunkt erheblich alkoholisiert war. Sie musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Nach den ersten Ermittlungen befuhr die Frau, gegen 17:00 Uhr, mit ihrem Polo die Landesstraße von Ötisheim in Richtung Enzberg. In einer Kurve im Bereich des Steinbruchs geriet sie auf die Gegenfahrbahn und streifte den ihr entgegenkommenden Peugeot des 23-Jährigen. Im Anschluss fuhr sie in Richtung Enzberg weiter, wo sie durch die Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

