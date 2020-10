Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmozheim- Doppelhaushälfte nach Vollbrand unbewohnbar

Simmozheim (ots)

Ein Sachschaden von rund 200.000 Euro ist die Bilanz eines Wohnhausbrandes am Freitagvormittag in der Straße "Im Schlehbusch" in Simmozheim. Der 18-jährige Sohn des Hauses informierte die Feuerwehr gegen 08:00 Uhr. Der junge Mann, sowie seine Mutter konnten selbstständig die Doppelhaushälfte verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr, war eine starke Rauchentwicklung, aber kein offenes Feuer erkennbar. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch einen technischen Defekt an einem Nachtspeicherofen ausgebrochen sein. Die Doppelhaushälfte ist unbewohnbar.

