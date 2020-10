Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Bettlaken in Sauna geraten in Brand

Bad Herrenalb (ots)

Eine 78 Jahre alte Frau trocknete am Dienstagvormittag in Bad Herrenalb in der aufgeheizten Sauna ihrer Dachgeschosswohnung Bettbezüge, welche sich in der Folge entzündeten.

Gegen 9:40 Uhr löste der akustische Rauchmelder in der im Klötzweg gelegenen Wohnung Alarm aus. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr konnte die Verursacherin mit Hilfe einer Nachbarin den Brand in der privaten Sauna selbst löschen. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden an der Holzverkleidung der Sauna in Höhe von rund 3.000 Euro, verletzt wurde niemand.

