POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend ereignete sich in Pforzheim, gegen 21:20 Uhr, ein Verkehrsunfall im Längsverkehr, zu dessen Ablauf noch Zeugen gesucht werden.

Eine 23-jährige Audi-Fahrerin befuhr die Habermehlstraße in Richtung Innenstadt. Ihrer Aussage zufolge, ordnete sie sich links blinkend zum Abbiegen in die Belfortstraße auf dem linken Fahrstreifen ein. Während des Abbiegens kollidierte die Pkw-Lenkerin mit einem Renault-Fahrer, welcher sie nach ihren Angaben in diesem Moment links überholte.

Der 29-jährige Renault-Fahrer stellte den Sachverhalt jedoch anders dar. Seiner Meinung nach, sei er auf dem linken Fahrstreifen neben der Audi-Fahrerin auf der Habermehlstraße in Richtung Innenstadt gefahren, bis diese plötzlich nach links zum Abbiegen ansetzte und es zum Unfall kam.

Die Audi-Fahrerin wurde leichtverletzt, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 186 3111 in Verbindung zu setzen.

