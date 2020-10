Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruchsversuch in Betrieb- Täter hinterließen nur Sachschaden

Pforzheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen drangen Unbekannte in den Vorraum eines Betriebs auf der Wilferdinger Höhe ein. Sie konnten jedoch nicht in die Haupträume gelangen und verließen ohne Beute den Tatort.

Gegen 03:15 Uhr hebelten die Täter zunächst eine Seitentür des in der Julius-Moser-Straße gelegenen Gebäudes auf. Sie gelangten so in einen Vorraum von welchem aus sie nicht weiter ins Innere kamen, da die Türen zu den weiteren Räumlichkeiten verschlossen waren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

