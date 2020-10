Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Pforzheim (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, brachen unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 07.10.2020, 12:30 Uhr, bis Mittwoch, 14.10.2020, 10:30 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein.

In Abwesenheit der Bewohner entwendeten die Diebe aus der in der Erbprinzenstraße gelegenen Wohnung Bargeld und Schmuck in einem Gesamtwert von rund 3.300 Euro. Auf welche Weise die Täter ins Innere gelangten ermittelt derzeit das Kriminalkommissariat Pforzheim.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell