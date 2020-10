Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt und Loßburg - Zeugenaufruf, mehrere hochwertige E-Bikes gestohlen

Freudenstadt (ots)

In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen wurden in Freudenstadt und in Loßburg insgesamt drei E-Bikes von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Die Polizei geht dabei von einem möglichen Tatzusammenhang aus. In Freudenstadt wurden im Zeitraum von Montag, 12.10.2020, 13:30 Uhr, bis Dienstag, 13.10.2020, 9 Uhr, in der Kinzigtalstraße zwei schwarze E-Bikes auf bislang ungeklärte Art und Weise aus einem verschlossenen Fahrradschuppen entwendet. Es entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Eines der beiden E-Bikes konnte am Dienstag um 10 Uhr in der Oberen Schulstraße in Loßburg wieder aufgefunden und dem rechtmäßigen Besitzer wieder zurückgegeben werden. Das noch fehlende E-Bike kann wie folgt beschrieben werden: Marke Cube, schwarz mit roter Aufschrift, Fully, 29 Zoll-Räder, 12-Gang, Rahmen-Akku, wobei der Akku fehlt, Gepäckträger mit einer Seitentasche.

In Loßburg wurde in der Nacht zum Dienstag ebenfalls ein E-Bike der Marke Cube aus einer Garage in der Hauptstraße entwendet. Der Tatort ist nur ca. 50 Meter vom Fundort des einen E-Bikes aus Freudenstadt entfernt. Die Täter waren in einem Garagenkomplex eingestiegen, wo sie das E-Bike samt Ladegerät und Akku durch das von innen zu öffnende elektrische Garagentor gestohlen haben. Des Weiteren wurden eine Fein-Säge und eine rote Bohrmaschine der Marke Milwaukee, beides ohne Aufbewahrungskoffer, entwendet. Hier ist ein Diebstahlschaden von rund 3.500 Euro zu beklagen. Das entwendete E-Bike kann wie folgt beschrieben werden: Marke Cube, schwarz, Hardtail, 29 Zoll-Räder, 23 Zoll-Rahmen, Rahmen-Akku. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter 07441/536-0 in Verbindung zu setzen.

