Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Riskanter Überholvorgang führt zu Verkehrsunfall mit Sachschaden

Eisingen (ots)

Am Dienstagnachmittag führte der gefährliche Überholvorgang einer 30 Jahre alten Frau zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 30-Jährige gegen 14:50 Uhr die Kreisstraße 4530 von Eisingen in Richtung Kieselbronn. Sie beabsichtigte den vor ihr fahrenden LKW eines 51 Jahre alten Mannes zu überholen. Hierzu überfuhr sie mit ihrem Seat zunächst eine Sperrfläche und dann frontal auf den ihr entgegenkommenden Skoda eines 52-Jährigen zu, welcher nach links in die Höhenstraße abbiegen wollte. Zeitgleich befand sich der LKW eines 48-Jährigen auf der Gegenfahrbahn, welcher beabsichtigte, geradeaus weiter zu fahren. Die 30-Jährige konnte sich nicht mehr rechtzeitig vor dem vor ihr fahrenden LKW einordnen und lenkte nach rechts, um eine frontale Kollision mit dem Skoda zu verhindern. Auch der Skoda-Fahrer wich aus, so dass er seinerseits mit dem in seine Fahrtrichtung fahrenden LKW des 48-Jährigen kollidierte. Beim Versuch, sich schließlich wieder einzuordnen, streifte die 30-Jährige den auf ihrer Fahrspur befindlichen Lkw. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Verursacherin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

