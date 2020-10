Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unfall mit zwei verletzten Personen durch Fehler beim Abbiegen

Horb am Neckar (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich ein Unfall auf der Bundesstraße 32 bei dem der 61-jährige Unfallverursacher schwer verletzt wurde. Der 61-jährige KIA-Fahrer befuhr um 19 Uhr die Bundesstraße von der Anschlussstelle Horb kommend und wollte nach links in Richtung Ahldorf abbiegen. Zum Abbiegen hat er nach bisherigen Ermittlungen des Verkehrsdienstes der Außenstelle Freudenstadt aber offenbar nicht die Abbiegespur genutzt, sondern sich nach links auf der Gegenfahrbahn eingeordnet. Zeitgleich wollte ein 51-jähriger Hyundai-Fahrer von Ahldorf kommend nach rechts auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der schwerverletzte Unfallverursacher und seine leichtverletzte 36-jährige Beifahrerin mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Hyundai-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An den beiden abgeschleppten Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro.

