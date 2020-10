Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - 17-jähriger nach Unfall schwer verletzt

Birkenfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Jahnstraße/Goethestraße ein folgeschwerer Verkehrsunfall. Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 46 Jahre alte Mitsubushi Fahrerin die Jahnstraße in Richtung Dietlinger Straße. An der Kreuzung Jahnstraße/Goethestraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Rollerfahrers. Der 17-jährige prallte gegen die rechte vordere Fahrzeugseite und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden. An der Unfallstelle befanden sich zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Birkenfeld, ein Rettungshubschrauber, sowie ein Krankenwagen und Notarztfahrzeug. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

