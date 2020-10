Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 58-Jähriger auf Straße überfallen, Zeugenaufruf der Polizei

Ein 58-Jähriger wurde in der Nacht zum Dienstag von zwei jungen Männern in der Nordstadt überfallen und seines Geldes beraubt. Der Mann verließ gegen 03:00 Uhr eine Gaststätte in der Pforzheimer Nordstadt, nachdem er an einem Geldautomaten mehrere hundert Euro gewonnen hatte. Auf seinem Heimweg wurde er in der Pfälzerstraße von zwei jungen Männern verfolgt, wobei ihn einer der Täter packte und an die Hauswand drückte. Vom Opfer wurde unter Gewaltandrohung die Herausgabe seines Bargeldes gefordert, welches ihm einer der Männer entriss. Sie flohen über die Pfälzerstraße in nördliche Richtung. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte man den beiden Räubern noch nicht habhaft werden. Die gesuchten Männer dürften sich im Vorfeld in derselben Kneipe wie der Geschädigte aufgehalten haben. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor: Beide waren vermutlich Deutsche, etwa 19 bis 20 Jahre alt, wobei einer der beiden etwas kräftiger und eher dicklich war, eine schwarze Bomberjacke sowie eine schwarze Kappe trug. Der andere Täter trug eine dunkelblaue Jacke mit weißen Ärmeln. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter 07231/186-4444 entgegen.

