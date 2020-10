Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall durch nichtangepasste Geschwindigkeit auf der Autobahn A8

Am Montagabend ereignete sich auf der A8 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger BMW-Fahrer gegen die Leitplanke geschleudert wurde. Um kurz vor 20 Uhr fuhr der BMW auf der linken Fahrspur der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd nahm er wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit einen vor ihm fahrenden 51-jährigen Mercedes-Fahrer zu spät wahr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dessen Heck. Der Unfallverursacher kam durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke. Er blieb glücklicherweise unverletzt, während sein Beifahrer vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mercedes-Fahrer und dessen Beifahrerin blieben ebenfalls unverletzt. Er konnte sein Fahrzeug mit einem geschätzten Schaden von 2.000 Euro nach rund 300 Metern kontrolliert zum Stillstand bringen. Am BMW entstand ein Unfallschaden von 25.000 Euro und an der Leitplanke von etwa 1.500 Euro. Um 21.20 Uhr wurde die geräumte Unfallstelle für den Verkehr wieder freigegeben.

