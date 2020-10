Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Betrunkene Autofahrerin streift geparkten Lkw

Nagold (ots)

Eine 41-jährige Dacia-Fahrerin fuhr am Montagnachmittag, um kurz vor 17 Uhr, in Haiterbach auf dem Gründelweg in Richtung Ahornweg. Dabei kam sie nach rechts auf den Bordstein und streifte mit dem rechten Seitenspiegel einen parkenden LKW-Anhänger. Die für die Unfallaufnahme eingesetzten Beamten führten mit der Pkw-Lenkerin einen Alkoholvortest durch, der einen Wert von 1,8 Promille ergab. Am Lkw-Anhänger entstand kein Schaden. Die Fahrzeugführerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, außerdem muss sie mit dem Verlust ihrer Fahrerlaubnis rechnen.

