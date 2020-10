Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Jugendraum - Rucksack mit Bargeld entwendet

Pforzheim (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 11.10.2020, 00:00 Uhr und 11:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter einen Rucksack aus einem Jugendraum des "Jugendtreff Huchenfeld".

Offensichtlich verließ der Täter nach der Tat das Anwesen in der Straße "In der Gründ" durch ein Fenster. Wie er in das Gebäude gelangte ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Diebstahlsschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

