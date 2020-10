Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Renitente Frau tritt nach Polizeibeamten und bespuckt diese

Calw (ots)

Eine 39-Jährige war am Sonntag, gegen 04:30 Uhr, im Vorraum einer Bank in der Lederstraße aufgefallen, da sie dort unberechtigt nächtigte, unerlaubt Strom zum Aufladen ihres Handys nutzte sowie ihren Müll hinterließ. Die eingesetzten Beamten wurden nach Erteilung eines Platzverweises von ihr beleidigt, wobei die uneinsichtige Frau außerdem versuchte einen der Polizisten umzustoßen. Daraufhin wurde sie in Gewahrsam genommen und unter Anwendung unmittelbaren Zwangs zur Untersuchung ihrer Haftfähigkeit ins Krankenhaus verbracht. Auf der Fahrt dorthin bespuckte und beleidigte sie die beiden Beamten und versuchte die Polizistin zu treten. Im Krankenhaus verhielt sie sich weiterhin renitent, wehrte sich und beleidigte auch die zuständige Ärztin. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie als nicht haftfähig erklärt und verblieb im Krankenhaus. Die Frau erwartet nun Anzeigen wegen Beleidigung sowie wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

