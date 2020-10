Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Unter Alkohol Unfall verursacht

Calw (ots)

Ein 22-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen unter Alkohol einen Unfall verursacht, weshalb er seinen Führerschein abgeben musste. Der Renault-Fahrer war um 04:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof bzw. Güterbahnhof unterwegs. Statt dem Fahrbahnverlauf der Rechtskurve in Richtung Bahnhof zu folgen, fuhr er geradeaus weiter und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Audi. Dabei wurde seine 18 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkohol in der Atemluft des jungen Mannes fest, weshalb er einem Alkoholtest unterzogen wurde, der einen Wert von knapp zwei Promille ergab. Es entstand ein Unfallschaden in Höhe von 5.500 Euro.

