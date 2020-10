Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Zeugenaufruf, unbekannte Täter entwenden Baumaterialien aus einer Baustelle

Calw (ots)

Baumaterialien im Wert von mehreren Tausend Euro wurden im Zeitraum von Freitag, 09.10.2020, 19:30 Uhr, bis Samstag, 10.10.2020, 08 Uhr, in der Weiherstraße gestohlen. Die bislang unbekannten Täter öffneten den Bauzaun eines im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses und entfernten die provisorische Stahltür zu den Kellerräumen, um so an das Diebesgut zu gelangen. Ein Zeuge beobachtete am Freitagabend gegen 21:30 Uhr einen Transporter mit seitlichen Strahlern, welcher dort mehrmals vorbeigefahren sein soll. Ob er mit der Tat in Zusammenhang steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/161-3511 in Verbindung zu setzen.

