Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Zeugenaufruf, unbekannter Täter bricht in Wohnhaus ein

Kieselbronn (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 09.10.2020, 13 Uhr, bis Samstag, 10.10.2020, 08:42 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Werner-Siemens-Straße ein. Der Täter durchwühlte sämtliche Schränke und entwendete Schmuck. Über die Höhe des entstandenen Schadens kann im Moment noch keine Angabe gemacht werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186 3211 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

