Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann greift Polizeibeamte in der Nordstadt an

Pforzheim (ots)

Eine Polizistin sowie ihr Kollege wurden am Freitagabend bei Widerstandshandlungen eines 33-Jährigen leicht verletzt. Gegen 18:00 Uhr beschwerten sich Anwohner in der Hohenstaufenstraße beim Polizeirevier Pforzheim-Nord über eine offenbar alkoholisierte Person, die in deren Hauseingang sitze und nicht wieder gehen wolle. Die hinzugerufenen Beamten sprachen den 33-jährigen Mann an. Dieser reagiert zunächst nicht auf die Ansprache, sprang dann aber plötzlich auf, attackierte sofort massiv die Beamten mit seinen Fäusten und verletzte diese leicht. Der renitente Mann wurde unter Anwendung unmittelbaren Zwangs zur Feststellung seiner Identität zum Polizeirevier Pforzheim-Nord verbracht. Zur Ermittlung des Blutalkoholwertes ordnete eine Bereitschaftsrichterin eine Blutentnahme an. Der Beschuldigte verbrachte die Nacht zum Ausnüchtern in der Gewahrsamszelle und wird wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht.

