POL-Pforzheim: (FDS) Nagold - Nach Ladendiebstahl Kind bedroht

Freudenstadt (ots)

Nachdem am Freitag ein 25 Jahre alter Mann in einem Getränkeladen in der Marktstraße eine Schnapsflasche mitgehen ließ ohne diese zu bezahlen, wurde die Polizei durch die Geschäftsinhaberin über diesen Sachverhalt informiert. Während der Suche nach dem Ladendieb, erreichte die Beamten gegen 17:00 Uhr die Information, dass vor dem Reisebüro in der Bahnhofstraße ein Mann geschlagen wurde, bei dem es sich im Nachhinein um den gesuchten Ladendieb handelte. Dieser hatte sich einem Kind gegenüber, welches sich mit seiner Mutter im Reisebüro befand, ordinär und vulgär verhalten. Die Mutter wurde durch das verstörte Kind auf die Situation aufmerksam und ersuchte bei dem danebenliegenden Tabakladen um Hilfe. Ein 40-Jähriger eilte der Frau sogleich zur Hilfe und attackierte den Mann körperlich. Dieser entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit und konnte durch eine Streifenwagenbesatzung, des Polizeireviers Nagold an einer Haltestelle aufgegriffen und zum Polizeirevier verbracht werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde der 25-jährige zur Ausnüchterung in die Gewahrsamseinrichung der Polizei verbracht.

Der 25-jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Wegen Verdachts der Körperverletzung wird auch gegen den Mann ermittelt, welcher der Frau zu Hilfe kam und den 25-Jährigen verletzte.

