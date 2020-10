Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kellereinbrüche in mehrere Wohnhäuser - geringer Diebstahlsschaden

Pforzheim (ots)

In gleich drei Gebäude in der Südweststadt wurde jeweils in mehrere Kellerräume eingebrochen. Aus zwei Anwesen wurde nichts entwendet, aus einem Keller nahmen die Täter unter anderem ein Fahrrad mit.

Im Zeitraum von Donnerstag, 08.10.2020, 12:00 Uhr bis Sonntag, 11.10.2020, 09:00 Uhr brachen unbekannte Tatverdächtige insgesamt acht Kellerräume eines Wohnhauses in der Jahnstraße auf. Nach den ersten Ermittlungen wurde hier nichts entwendet.

In der Zeit von Samstag, 10.10.2020, 14:00 Uhr bis Sonntag, 11.10.2020, 15:45 Uhr, öffnete unbekannte Täterschaft in der Kaiser-Friedrich-Straße drei Kellerräume. Zunächst wurden die Schlösser der einzelnen Räume aufgebrochen und im Anschluss aus einem Raum ein Fahrrad sowie ein Schweißgerät im Gesamtwert von rund 200 Euro entwendet.

Auch in der Dillsteiner Straße wurden die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses angegangen. Im Zeitraum zwischen Samstag 10.10.2020, 20:00 Uhr und Sonntag, 11.10.2020, 09:00 Uhr, brachen Unbekannte in insgesamt acht Kellerräume ein. Augenscheinlich wurde diese im Anschluss aber nicht durchsucht. Ob die Täter gestört wurden oder einfach nichts Brauchbares fanden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

