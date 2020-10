Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Betrunkener Pedelec-Fahrer beschädigt parkenden Pkw

Keltern (ots)

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, fuhr in Keltern ein offenbar unter Alkoholeinfluss stehender 49-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Brühlstraße in Richtung Keplerstraße. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem parkenden VW Golf. Der Mann trug keinen Helm und verletzte sich am Kinn und an seiner linken Hand. Er fuhr direkt nach dem Unfall zu seiner Wohnanschrift und setzte von dort einen Notruf ab. In der Folge musste er vom Rettungsdienst zur Versorgung seiner stark blutenden Wunden ins Krankenhaus gebracht werden. Dort erfolgte außerdem eine Blutentnahme zur Feststellung seines Blutalkoholwertes. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Der betrunkene Unfallverursacher muss nun mit einer Anzeige rechnen. Außerdem ergeht eine Meldung an die Führerscheinstelle.

