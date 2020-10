Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Zwei schwerverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Altensteig (ots)

Schwer verletzt wurden am Sonntagmorgen zwei nicht angeschnallte Insassen eines Mercedes, der in der Ebhauser Straße alleinbeteiligte verunfallte. Der 45-jährige Fahrer hatte mit seiner A-Klasse in der Ortsmitte von Altensteig geparkt und beabsichtigte gegen 10:40 Uhr rückwärts auszuparken. Dabei prallte er zunächst mit seinem Heck gegen die gegenüberliegende Hausmauer, wodurch das linke hintere Rad beschädigt wurde. Mit luftleerem Reifen setzte er seine Fahrt auf der Felge in Richtung Ollwiesenweg fort. In der Folge fuhr er die Altensteiger Straße mit überhöhter Geschwindigkeit bergab und dürfte vermutlich wegen seiner Alkoholisierung an der Einmündung zur Ebhauser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug gänzlich verloren haben. Über eine Fahrtstrecke von rund 400 Metern kollidierte er mit einem Betonpfeiler, überfuhr ein Blumenbeet, streifte eine Straßenlaterne und landete schließlich an einer Hausmauer. Der 45-Jährige und sein 31 Jahre alter Beifahrer waren nicht angeschnallt und wurden beide durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt. Während der Beifahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden musste, kam beim Fahrer der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Da beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde eine Blutprobe erhoben. Am abgeschleppten Mercedes entstand ein Unfallschaden von etwa 2.000 Euro. Der entstandene Fremdschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

