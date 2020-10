Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bewaffneter Tatverdächtige nach Körperverletzung festgenommen

Pforzheim (ots)

Im Rahmen der Fahndung konnten konnten am Samstagmorgen zwei Tatverdächtige nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Nordstadt festgenommen werden. Ein polizeibekannter 18-Jähriger widersetzte sich hierbei massiv und mit körperlicher Gewalt den polizeilichen Anweisungen. Aufgrund seines Verhaltens musste er in Gewahrsam genommen werden.

Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei gegen 04:40 Uhr aufgrund einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen in der Hohenstaufenstraße aus. Vor Ort hielten sich noch zwei geschädigte Personen auf, wobei ein 26-Jähriger offensichtlich zwei Faustschläge an die Stirn bekommen hatte, ein weiterer 26-Jähriger war von mehreren Personen mit Fäusten und Tritten angegangen worden. Letztgenannter trug hierdurch eine Verletzung im Gesichtsbereich davon und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei ihm konnte vor Ort kein Alkoholvortest durchgeführt werden. Der Alkoholvortest bei dem mit Faustschlägen angegangene Mann ergab einen Wert von rund einem Promille.

In Tatortnähe nahmen die Beamten einen tatverdächtigen 18-Jährigen fest. Dieser war zunächst weggerannt und hatte sich in einer Tiefgarage in der Bertholdstraße versteckt. Im Zuge seiner Festnahme riss sich der Mann los, sperrte sich und schlug absichtlich seinen Kopf gegen die Scheibe des Streifenwagens. Während der Fahrt zum Polizeirevier versuchte er, einen Beamten mittels Kopfstoß zu verletzten. Dieser konnte dem Angriff jedoch ausweichen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten ein Messer mit feststehender Klinge, den Pfeil einer Armbrust, einen Schlagring sowie eine kleine Menge Betäubungsmittel. Der 18-Jährige verhielt sich während der polizeilichen Maßnahmen durchweg unkooperativ, er beleidigte und bedrohte die Beamten. Er war sichtlich alkoholisiert, verweigerte jedoch einen Vortest. Vom zweiten 19-jährigen Tatverdächtigen wurden die Personalien erhoben und Lichtbilder gefertigt. Vernehmungen zur Konkretisierung des Sachverhalts konnten aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten noch nicht durchgeführt werden. Den 18-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetzt sowie wegen Beleidigung.

