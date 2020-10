Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugenaufruf, mehrere Außenspiegel an parkenden Pkws beschädigt

Freudenstadt (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 10.10.2020, 23 Uhr, bis Sonntag, 11.10.2020, 02:30 Uhr, wurden in der Leonhardtstraße an drei parkenden Pkws der linke Außenspiegel von einem unbekannten Täter durch Fußtritte beschädigt. Des Weiteren wurde im Zeitraum von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 17:00 Uhr, in der Ludwig-Jahn-Straße an einem parkenden Pkw beide Außenspiegel abgeschlagen. Es ist davon auszugehen, dass diese Sachbeschädigungen zusammenhängen dürften. Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter 07441 536-0 in Verbindung zu setzen.

