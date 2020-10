Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Zeugensuche nach Unfallflucht in Eisingen

Eisingen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag zwischen 15:40 und 16:45 Uhr in Eisingen an der Kirchsteige 3 den am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW VW UP, Farbe weiß, der Geschädigten. Dabei entstand ein Schaden von ca. 3500 EUR. Der Verursacher müsste vorne rechts am Stoßfänger und der Radkappe beschädigt sein. Zeugen werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei in Pforzheim Tel.: 07231 186 3111 in Verbindung zu setzen

