Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Von der Fahrbahn abgekommen und Leitplanke beschädigt

Bad Liebenzell (ots)

Eine 18jährige fuhr am Freitag, gegen 21.45 Uhr, mit ihrem VW-Polo auf der Landesstraße 343 von Unterhaugstett in Richtung Bad Liebenzell. In einer Rechtskurve kam sie auf regennasser Fahrbahn, infolge ihrer nicht angepassten Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Sie stieß gegen eine Leitplanke, die durch den Unfall komplett aus ihrer Verankerung herausgerissen wurde. Die 18jährige und ihr Beifahrer blieben unverletzt. An ihrem Fahrzeug, das so schwer beschädigt wurde, daß es nach dem Unfall abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von 10000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf 5000 Euro geschätzt. Da die Leitplanke nach dem Unfall in die Fahrbahn hineinragte, musste die Feuerwehr Bad Liebenzell ausrücken. Sie konnte die für den Verkehr gefährlichen Teile entfernen.

