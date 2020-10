Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Zeugen nach Unfallflucht in Wurmberg gesucht

Wurmberg/Enzkreis (ots)

Am Freitagabend, im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr, wurde in Wurmberg, im Ortsteil Neubärental ein grauer Seat Leon beschädigt. Der Seat war auf der Wurmberger Straße, am Fahrbahnrand abgestellt. Er wurde im Bereich des Hecks beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die vorgefundenen Spuren deuten darauf hin, dass der Verursacher ein Zweiradlenker war. Ob er sich bei dem Unfall verletzt hat, ist nicht bekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, unter der Rufnummer 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

