Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Pkw kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab

Calw (ots)

Eine verletzte Person sowie Schaden von mehreren tausend Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag, gegen 14.20 Uhr, auf der Bundesstraße 463 kurz vor Kohlerstal.

Dabei war ein 57-jähriger Audi-Fahrer von Wildberg in Richtung Calw unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Audi-Fahrer in einer Rechtskurve alleinbeteiligt links von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Baum. Hierbei verletzte er sich und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

