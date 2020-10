Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wer hatte "grün"? Zeugenaufruf nach Unfall

Pforzheim (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Pforzheimer Weststadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Schuldfrage noch nicht eindeutig geklärt ist und deshalb Zeugen gesucht werden. Ein 28 Jahre alter Fahrer eines VW-Touran befuhr um 11.50 Uhr die Berliner Straße stadteinwärts und bog laut eigenen Angaben bei "Grünlicht" in den Einmündungsbereich mit der Westlichen ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Passat eines 35-Jährigen, welcher von der Westlichen aus in den Einmündungsbereich hineinfuhr, um seine Fahrt auf der Durlacher Straße fortzusetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtunfallschaden von geschätzten 6.500 Euro entstand. Die beiden Unfallbeteiligten gaben den aufnehmenden Polizeibeamten gegenüber an, jeweils bei "Grünlicht" in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, unter 07231/186 3111, in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell