POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Beim Abbiegen Rollerfahrer übersehen

Schwere Verletzungen erlitt ein 43-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagfrüh auf der Kreisstraße 4785 zu. Ein 34-jähriger Opel Fahrer war gegen 06:10 Uhr auf der Kreisstraße von Ahldorf in Richtung Mühringen unterwegs. Beim Abzweig zur Bundesstraße 32 beabsichtigte der Fahrer nach links auf diese abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Rollerfahrer und missachtete dessen Vorrang. Der Roller prallte gegen die rechte Fahrzeugecke und der 43-jährige wurde über das Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Hierbei verletzte er sich schwer und musste zur weiteren Behandlung durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Durch ein Abschleppunternehmen wurden beide Fahrzeuge von der Unfallstelle abgeschleppt.

