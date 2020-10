Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dietersweiler - Zeugensuche nach Ausweichmanöver

Freudenstadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Freudenstädterstraße in Dietersweiler sucht die Polizei nach Zeugen und nach einem beteiligten Fahrer eines tarngrünen Renault.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr eine 26-jährige Fahrerin eines BMW auf der Freudenstädter Straße in Richtung Freudenstadt. Den Angaben der 26-jährigen zufolge musste sie auf Höhe der Hausnummer 13 einem auf ihrer Seite entgegenkommenden tarngrünen Renault rechts auf den Bordstein ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Der Renault fuhr wohl zu diesem Zeitpunkt an einem am Straßenrand geparktem Fahrzeug vorbei und geriet so auf die Fahrbahn der BMW Fahrerin.

Durch das Ausweichmanöver entstand an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der tarngrüne Renault mit einem auffällig großen Abbild eines Fisches auf der Heckscheibe fuhr unbeirrt weiter.

Das Polizeirevier Freudenstadt sucht nun Zeugen, sowie nach dem Fahrer des tarngrünen Renault. Hinweise werden unter Telefonnummer 07441 5360 entgegengenommen.

