POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall, beleidigte die Geschädigte und die eingesetzten Polizeibeamten

Pforzheim (ots)

Am Mittwochnachmittag touchierte ein 47 Jahre alter Mann beim Einparken den Mazda einer 32 Jahre alten Frau. Im weiteren Verlauf beleidigte der alkoholisierte Mann die Frau und beschimpfte die hinzugerufenen Polizeibeamten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte der Fahrer eines Smart in der Wildersinnstraße, gegen 17:00 Uhr, den Mazda der 32-Jährigen, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Nachdem das rückwärtige Einparken nicht gelungen war, sprach die Frau den Unfallverursacher an. In der Folge habe er ihr den "Mittelfinger" gezeigt. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Mazda entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro, am Smart ein Schaden von rund 500 Euro.

Als dem 47-Jährigen im Rahmen der Unfallaufnahme erklärt wurde, dass er nun seinen Führerschein abgeben müsse, fing der Mann an, die eingesetzte Polizistin und ihren Kollegen auf Russisch zu beleidigen. Allerdings konnte die Polizeibeamtin den 47-Jährigen darauf hinweisen, dass sie russisch verstünde. Dies interessierte den Mann in keiner Weise und er setzte seine beleidigenden Aussagen fort. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung.

