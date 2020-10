Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Kieselbronn - Einbruch ins Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, mehrere Gerätschaften gestohlen

Kieselbronn (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 06.10.2020, 15 Uhr, bis Mittwoch, 07.10.2020, 09:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam über den Hintereingang ins Gebäude der freiwilligen Feuerwehr in Kieselbronn ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume sowie die Fahrzeuge und entwendeten mehrere feuerwehrtechnische Materialien und Geräte im Gesamtwert von rund 20.000 Euro. Zum Abtransport des teilweise sehr sperrigen und schweren Diebesgutes muss ein Fahrzeug nötig gewesen sein.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in der Bahnholzstraße gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186 3211 in Verbindung zu setzen.

