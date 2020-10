Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis-FDS) Remchingen-Horb am Neckar - Führerscheine weg Polizei zieht mehrere alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr

Enzkreis-Freudenstadt (ots)

Gleich drei Trunkenheitsfahrten konnten durch Polizeibeamte des Polizeirevier Neuenbürg, sowie dem Polizeirevier Horb am Neckar, festgestellt, unterbunden und geahndet werden.

Der Erste Fall ereignete sich am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr in Remchingen. Hier war eine 37-jährige Ford Fahrerin einer Zeugin durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen. Die hinzugerufene Polizeistreife kontrollierte die Autofahrerin schließlich auf einem Tankstellengelände in Wilferdingen und stellte dabei starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholvortest ergab sodann einen Wert von knapp 1,5 Promille.

Gegen 23:00 Uhr geriet eine 54-jährige Mini Fahrerin in eine durch das Polizeirevier Horb am Neckar durchgeführte stationäre Verkehrskontrolle im Ortsteil Waldachtal. Bei der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp über einem Promille.

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Horb am Neckar ein 33-jähriger Ford Fahrer auf der Eutinger Straße. Während der Kontrolle konnten die Beamten deutlich Alkoholgeruch wahrnehmen und führten einen Atemalkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille.

Alle drei Fahrzeugführer mussten eine Blutprobe abgeben, ihre Führerscheine behielten die Beamten ein.

