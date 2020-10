Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Zeugen nach Pkw-Aufbruch gesucht

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 5.25 Uhr, kam es in der Stuttgarter Straße zu einem Vorfall, bei dem ein Pkw aufgebrochen und durchwühlt wurde.

Auf frischer Tat ertappte der 34-jährige Besitzer des Pkws den unbekannten Täter, der auf der Beifahrerseite des offenbar aufgebrochenen Suzukis saß und das Handschuhfach durchwühlte. Auf direkte Ansprache des 34-Jährigen kam der Unbekannte auf ihn zu und schlug ihm unvermittelt einen harten, steinähnlichen Gegenstand gegen den Kopf woraufhin der 34-Jährige zu Boden ging. Dies nutzte der Unbekannte und rannte zu einem auf der Straße wartenden Komplizen in einem Fluchtfahrzeug. Die beiden Unbekannten flüchteten in einem weißen Kleinwagen in Richtung Horb am Neckar.

Der Unbekannte Dieb wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre, sehr groß, schwarze Jogginghose der Marke Adidas, dunkle Jacke, Handschuhe, Sturmhaube

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb, Tel.: 07451 / 96 0, in Verbindung zu setzen.

